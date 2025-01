Troppi errori per Biella Rugby con beffa finale: vince Avezzano La trasferta più lunga della stagione si è conclusa con una sconfitta amarissima per i gialloverdi. Ottanta minuti di confronto duro e serrato per un verdetto che delude: 32-31. Biella ha segnato di più: cinque mete segnate e ha concluso sotto break, ma Avezzano si è dimostrato agguerrito e preciso al piede. La differenza vera, in negativo, l’ha fatta come spesso accade, la disciplina, aspetto del gioco dove i gialloverdi non hanno brillato affatto.

Così, nonostante una brillante rimonta, una serie di errori in finale hanno permesso ad Avezzano di rientrare in partita e risalire il campo negli ultimi minuti. Il giallo al 79’ hanno consegnato loro la meta tecnica e la vittoria finale. Per Biella inizia in salita: Avezzano segna una meta trasformata, un calcio ed ancora una meta trasformata. Sul 17-0 al 25’, la meta di De Biaggio sblocca il punteggio per Biella. Price manca la trasformazione, ma Biella segna di nuovo al 30’ grazie a De Lise. L’ovale non vuole saperne di entrare tra i pali: 17-10. Biella non molla e prima dell’intervallo arriva la meta di Gilligan e questa volta Price trasforma per il parziale di 17-17.

Biella rientra in campo determinata a non lasciarsi sfuggire un match tutto sommato alla portata e dopo una ventina di minuti Gilligan fa il bis e conquista il primo bonus. Price trasforma il 17-24. Avezzano non resta a guardare e va in meta, ma non trasforma e rimane sotto di due punti. Al 71’ segna Ghelli e Price trasforma: 22-31. Avezzano non molla, ma non ottiene più di una punizione da infilare tra i pali. Più tre punti, ma Biella rimane davanti nello score. È il settantaseiesimo minuto e nulla lascia ancora immaginare un finale tanto avvilente.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo incominciato male la partita commettendo diversi errori che hanno aiutato Avezzano a fare tre marcature pesanti e un calcio. Fortunatamente eravamo dominanti con gli avanti e siamo riusciti a metterli sotto con due mete di maul, alla fine del primo tempo è arrivata anche una meta con i trequarti. Di fatto ci siamo ripresi e abbiamo concluso il primo tempo in pari. Nel secondo tempo abbiamo ancora impostato noi il gioco andando in vantaggio, ma nelle fasi cruciali del gioco, sul finale, abbiamo perso un po’ la testa e fatto errori veramente stupidi permettendo ad Avezzano tante possibilità di tornare in partita con un sacco di punizioni. Merito ad Avezzano di aver lottato fino all’ultimo. Noi dobbiamo guardare tanto a quanto abbiamo fatto e pretendere molto di più da noi stessi. Nella disciplina siamo stati disastrosi: un fattore determinante per il risultato finale. Ora testa alla prossima che giocheremo sul campo di casa”.

Avezzano v Biella Rugby 32-31 (17-17)

Marcatori: p.t. 13’ m. Mocerino tr Natalia (7-0), 18’ c.p. Natalia (10-0), 20’ m. Di Giammarco tr. Natalia (17-0), 25’ m. De Biaggio n.t. (17-5), 30’ m. De Lise n.t. (17-10), 39’ m. Gilligan tr. Price (17- 17). s.t. 21’ m. Gilligan tr. Price (17-24), 29’ m. Di Giangregorio n.t. (22-24), 31’ m. Ghelli tr. Price (22-31), 36’ c.p. Natalia (25-31), 49’ meta tecnica Avezzano (32-31)

Avezzano Rugby: Natalia; Copersino (62’ Speranza), Di Giammarco, Vaccaro (69’ Mokom), Capone; Mercerat (55’ Du Toit), Robazza; Basha (68’ Rettagliata), Del Vecchio; Di Censi (70’ Mammone); Sekele (75’ Martini), Giangregorio; Craig, Pais (cap.), Mocerino (62’ Leonardi). Non entrato: Trozzola. All. Pierpaolo Rotiglio

Biella Rugby: Ghelli; Morel (72’ Nastaro), Gilligan, Grosso (cap.), Foglio Bonda; Price, Ventresca; J.B. Ledesma (41’ Vezzoli), Perez Caffe, Mondin (47’ M. Righi); F. Righi, De Biaggio; Lipera (61’ Vaglio Moien), Scatigna, De Lise (47’ J.M. Ledesma). Non entrati: Panigoni, Trocca, Negro. All. Alberto Benettin

Arb.: Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Matteo Culocchi (Roma), AA2 Vincenzo Riccio (Roma)

Cartellini: 60’ giallo a Pais (Avezzano Rugby); 79’ giallo a Scatigna (Biella Rugby).

Calciatori: Natalia (Avezzano Rugby) 4/5; Price (Biella Rugby) 3/5

Note: giornata nuvolosa, buona affluenza di pubblico Punti conquistati in classifica: Avezzano Rugby 5; Biella Rugby 2 Player of the Match: Damiano Di Censi (Avezzano Rugby)

Serie A girone 1. X giornata – 25.01.25. Cavalieri Union Prato Sesto – U.R. Capitolina 30-22. 26.01.25. Petrarca Padova – Rugby Paese 21-25; Avezzano - Biella Rugby 32-31; Rugby Milano – Verona 23-19; Cus Torino – Parabiago 17-28.

Classifica. Parabiago punti 43; Biella Rugby 37; Rugby Paese 34; Verona Rugby 32; Petrarca Padova 31; Cus Torino 21; UR Capitolina 18; Cavalieri Prato Sesto e Avezzano 17; Rugby Milano 12. Avezzano 12; Rugby Milano 8.