Calcio, altra meraviglia Biellese: 3-0 all'Oleggio. In Prima derby a Valdilana Biogliese

Grande prova corale per la Biellese che, davanti al proprio pubblico, stende l'Oleggio con il risultato finale di 3 a 0. Per i lanieri si tratta del 13° successo in campionato su 17 incontri disputati finora in Eccellenza. Restano nove i punti di distacco dalla diretta inseguitrice Pro Eureka.

Anche in Promozione, un'altra squadra biellese consolida il primato del girone: si tratta del Città di Cossato che supera 4 a 2 il Gattinara. Di umore opposto il Ceversama, travolto in trasferta dalla Juve Domo mentre la Fulgor Chiavazzese non va oltre l'1-1 con il Cameri.

In Prima Categoria, giornata negativa per le formazioni locali: esulta solo la Valdilana Biogliese, con il 4 a 1 rifilato nel derby con il Ponderano. Due pareggi per Valle Cervo Andorno e Gaglianico e altrettanti ko per Valle Elvo e Torri Biellesi. In Seconda, vanno al tappeto Vigliano e Lessona; salva l'onore sola la Cervo, che conquista un punto in casa con il Virtus Mulino Cerano.

Infine, in Terza, si registrano il successo esterno della Cossatese e i pari di Pollone e Futuro Giovani Vilianensis con Castellamonte e Chambave.