Su Nuraghe Calcio Biella vince con il cuore: sport, inclusione e solidarietà al centro del progetto

Sostenuti da una tifoseria speciale, “Su Nuraghe Calcio Biella” ha conquistato una brillante vittoria per 4-2 contro la formazione “Le Riserve”, guidata da Giovanni Grano e capitanata da Andrea Petacci, in una gara intensa e combattuta al Centro Sportivo “Sportec – Sportec center” di Gaglianico.

La sfida, valida per il campionato di Serie A Open di Calcio a 7 organizzato da R.C.B (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate), ha visto l’arbitro Nicolò Chiola ricorrere a cartellini gialli e rossi per mantenere il controllo di una partita ad alta intensità. I gol della vittoria portano le firme di Andrea Crescenzio, Daniele Leviselli, Gabriele Giusio e del capitano Manuel Pizzo. Per “Le Riserve” sono andati a segno Alex Fino e Alessandro Motta.

Ma a rendere davvero speciale la serata è stata la presenza sugli spalti di alcuni ospiti della Domus Laetitiae, da anni punto di riferimento regionale per l’assistenza a persone con disabilità intellettivo-relazionali. La cooperativa, impegnata quotidianamente nella promozione di percorsi di inclusione, è partner attiva del progetto “Dibattito Sportivo”, che vede i suoi ospiti protagonisti anche fuori dal campo, attraverso attività educative e culturali legate al mondo dello sport. Il progetto si inserisce in un ampio percorso di inclusione sociale, realizzato grazie alla collaborazione con il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, presieduto da Battista Saiu, e con la sua formazione giovanile “Su Nuraghe Calcio Biella”, diretta da Gaspare Carmona e preparata dal massaggiatore Filippo Gugliotta, con il supporto organizzativo di Gaetano Pitarresi.

“Alla Domus Laetitiae – racconta Nazzaro Lama, bomber di “Su Nuraghe” e responsabile del progetto – utilizziamo lo sport come strumento educativo, stimolando i nostri ospiti a esplorare diverse discipline attraverso esperienze pratiche, film, incontri culturali e partecipazione diretta agli eventi. Vogliamo trasmettere non solo le regole del gioco, ma soprattutto i valori della cooperazione, del rispetto, della lealtà e della perseveranza”. Il prossimo appuntamento è fissato per stasera, alle 21, presso il Centro Sportivo “Openkinetik” di Viglino Biellese, dove “Su Nuraghe Calcio Biella” affronterà la squadra “Bugella in Piazzetta”. Un’altra occasione per celebrare il calcio come strumento di inclusione e crescita sociale, dove vincere significa, prima di tutto, giocare insieme.