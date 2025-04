Calcio, pari e gol per Biellese e Volpiano: tanti pareggi in Prima. Colpo Cossato, sei a +2 dall'Ivrea (foto di repertorio)

Pari e gol tra Biellese e Volpiano con il punteggio finale di 2 a 2. Per i lanieri si tratta del 7° pareggio stagionale nel girone di Eccellenza.

In Promozione, prosegue il duello a distanza tra il Città di Cossato e l'Ivrea: i primi superano di misura il Dufour Varallo e restano in prima posizione, a +2 proprio dagli eporediesi, usciti con i tre punti dalla sfida di cartello con la Fulgor Chiavazzese. Esulta anche il Ceversama, grazie al 3-0 rifilato al Montanaro.

In Prima Categoria, turno di campionato segnato dal segno “x” per Gaglianico (1-1 con Cigliano), Valle Elvo (0-0 con La Vischese), Valdilana Biogliese (1-1 con Trecate) e Valle Cervo Andorno (1-1 con Livorno Ferraris Bianzé). Successo chiave per il Ponderano, che cala il 2-0 sulla Crescentinese mentre le Torri Biellesi vengono superate di misura dal Santhià.

In Seconda, invece, passo in avanti per il Vigliano davanti al proprio pubblico con il 2 a 0 rifilato al Virtus Mulino Cerano. D'umore opposto le realtà di La Cervo e Lessona, travolte in trasferta da Bettole-Grigasco e Palestro Calcio.

Infine, in Terza, vittoria nel derby per Futuro Giovani Vilianensis, ai danni della Cossatese. Ko anche per Pollone, al tappeto 4 a 3 dal Castiglione.