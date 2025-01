Bielmonte si prepara a un fine settimana sulla neve

I primi villeggianti arriveranno già oggi in giornata, magari per godersi l'ultima sciata della giornata a Bielmonte. La stazione sciistica dell'Oasi Zegna si prepara a un fine settimana sulla neve. A disposizione piste ben battute e un panorama invernale dopo le nevicate dei giorni scorsi. In programma lezioni di sci con i maestri delle scuole, oltre al "Bielmonte kids" per i più piccoli. E domani, sabato 25 gennaio, salirà da Biella anche il bus gratuito della neve. Previste precipitazioni nevose nel fine settimana.