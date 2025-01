Accoglienza, Pettinengo valuta gli esiti di un decennio di integrazione.

Dieci anni di accoglienza e integrazione. Così il sindaco Giovanni Blumetti apre una riflessione sull'esperienza del Comune di Pettinengo, che dal 2014 ospita cittadini stranieri su richiesta del Ministero dell'Interno, grazie al supporto dell'associazione Pacefuturo.

«Il valore di questa esperienza – spiega Blumetti – è visibile non solo nella qualità dell'accoglienza, che si distingue rispetto ad altre realtà italiane, ma anche nel contributo che gli ospiti offrono al nostro paese. La manutenzione di Villa Piazzo, dei sentieri, del verde pubblico e delle strade è solo un esempio di come questa sinergia abbia portato benefici concreti alla comunità».

Ora, a dieci anni dall'inizio del progetto, l'Amministrazione comunale e Pacefuturo intendono fare il punto della situazione, raccogliendo le opinioni dei cittadini attraverso un questionario anonimo. «È fondamentale ascoltare e comprendere il pensiero e le esigenze della comunità e valutare eventuali miglioramenti», aggiunge il sindaco.

Il questionario sarà distribuito in forma cartacea nelle case dei cittadini e potrà essere riconsegnato nei punti indicati – come il Comune, la farmacia, la tabaccheria e l'alimentari Baby Market – entro il 15 febbraio. Sarà inoltre disponibile in formato digitale, accessibile tramite QRCode.

I risultati dell'indagine saranno presentati e discussi in primavera, per definire insieme alla cittadinanza eventuali nuove azioni. «Sicuri della vostra collaborazione, vi ringraziamo per il contributo che vorrete offrire a questa importante iniziativa», conclude il primo cittadino.

Un’occasione per riflettere sugli esiti di un progetto che dona una duplice opportunità: accoglienza a chi proviene da situazioni di difficoltà e nuove opportunità per il futuro del paese, che grazie al costante impegno degli ospiti, ne giova dell’attiva integrazione.