Biella, l'ex sindaco Corradino assolto con formula piena per l'auto di servizio: “Il fatto non sussiste”

Assolto con formula piena perchè "il fatto non sussiste". È arrivato questa mattina la sentenza del processo che ha visto come imputato Claudio Corradino. L'ex sindaco di Biella era accusato di peculato perchè, secondo l'accusa, avrebbe utilizzato l'auto di servizio della Protezione Civile per scopi impropri.

Assieme a lui, era presente il suo legale Maria Chiara Zanconi. “Sono contento – spiega Corradino – Si è conclusa positivamente una vicenda giudiziaria che mi ha tenuto impegnato per diversi anni. È la terza assoluzione che dimostra che ho sempre agito nell'interesse pubblico. Non è stato un periodo facile ma ringrazio sinceramente le persone che mi hanno sempre confortato senza mai voltarmi le spalle, insieme ai miei avvocati. Ora, guardiamo con fiducia al futuro e sono a disposizione del partito”.