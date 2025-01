Corradino assolto, Lega Biella: “Il suo impegno politico sempre stato conforme alla legge”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Lega Biella esprime vive felicitazioni al suo storico militante Claudio Corradino che oggi è stato assolto per la terza volta consecutiva con formula piena perchè 'il fatto non sussiste' in riferimento ad azioni da lui svolte durante i suoi mandati da sindaco di Cossato e di Biella.

Ciò dimostra nuovamente come il suo impegno politico ed amministrativo sia sempre stato conforme alla legge, vicino alle esigenze dei suoi cittadini e teso al bene comune. Chi negli anni ha tentato invano di scalfirne l'immagine per via giudiziaria ha avuto da queste sentenze la giusta risposta che meritava”.