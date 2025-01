Un altro fine settimana di successi per il settore giovanile di TeamVolley

Agenda pienissima nel weekend del settore giovanile del TeamVolley. Il percorso perfetto del Botalla in Prima Divisione non sorprende più. Vittoria esterna nel derby per il De Mori Under16 ed esordio stagionale per le nostre piccoline targate Conad, nel campionato Under12 4x4.

Vittoria per 3 a 0 della prima divisione Botalla sul San Rocco Volley (25-6/25-11/25-3). La schiacciatrice Alessandra Cena: “Con questa vittoria abbiamo dimostrato ancora una volta quale sia l’obiettivo del nostro collettivo. Vogliamo continuare in crescendo. In generale, la squadra ha messo in campo grande determinazione e coesione, dominando dal primo scambio fino all’ultimo, senza mai lasciare spazio alle avversarie. Anche chi ha avuto modo di esordire in questa partita è riuscito ad inserirsi perfettamente nel gioco, contribuendo in modo positivo alla vittoria”.

L’under 18 Generali TeamVolley ha battuto per 3 a 1 Hajro Tetti Issa Novara (26-24/20-25/25-18/25-22). Coach Ivan Turcich: “Una partita che non contava granché ai fini della graduatoria, essendo l’ultima nel calendario del girone Eccellenza. Senza dubbio però pesava per la classifica avulsa, ma anche per confermare lo stato di forma di questa formazione. Dopo il Bear Wool Volley si è evidentemente sbloccato qualcosa, soprattutto in termini mentali. Le ragazze sono state brave a sfornare una serie di prestazioni di alto livello. Sono contento del loro lavoro, il 3-1 poi ci permette anche di ribaltare il ko al tie-break dell’andata a Novara”.

Vittoria anche per l’under 16 De Mori TeamVolley, che ha battuto per 3 a 0 il Virtus Biella Fucsia (14-25/10-25/11-25). Coach Ivan Turcich: “Giocavamo contro il fanalino di coda del girone, ma si trattava pur sempre di un derby. Un tipo di partita che va sempre preso con le pinze, nonostante il 3-0 (in assoluto controllo) dell’andata. Non si può mai sapere, ma anche questa volta le ragazze hanno giocato coese, lavorando in maniera ordinata. Non si sono registrati cali di attenzione a livello mentale e nemmeno nei singoli fondamentali. Un passo avanti di certo, rispetto alla settimana passata”.

Successo per 3 a 0 per l’under 14 Angelico TeamVolley contro Volley Gattinara (10-25/2-25/15-25). Coach Marco Allorto: “Questa volta c’è davvero poco da commentare. Il calendario ci vedeva impegnati sul campo di Gattinara, ultima in classifica nel nostro girone. Abbiamo portato a casa il risultato senza grosse difficoltà, nonostante qualche defezione dovuta ai soliti malanni di stagione. Tre punti senza dubbio molto utili per la classifica generale”.

Sconfitta, invece, l’under 13 Conad TeamVolley, per 3 a 0 contro Volley San Giacomo (25-19/25-13/25-17). Coach Alessia Diego: “È stata di sicuro la miglior partita della stagione, contro un avversario forte a cui abbiamo dato del filo da torcere. Le ragazze hanno fatto davvero molto bene, utilizzando il nuovo metodo di gioco: abbiamo inserito infatti il palleggiatore unico, una novità che ancora non avevamo provato. Sono molto contenta, da questo punto in poi non possiamo far altro che migliorare”.

Questi, invece, i risultati dell’under 12 4x4, che ha visto l’esordio delle squadre Conad TeamVolley nel campionato: Conad TeamVolley Blu – Conad TeamVolley Bianca 1-2

(11-15/13-15/15-11); Conad TeamVolley Bianca – Conad TeamVolley Azzurra 3-0

(15-7/15-2/15-7); Conad TeamVolley Blu – Conad TeamVolley Azzurra 3-0

(15-9/15-10/15-5); Conad TeamVolley Bianca – Valsesia Team Volley 12 2-1

(15-10/15-6/11-15).

Nello staff tecnico che segue le più piccole ci sono Alessia Diego, Giulia Allorto, Giulia Macchieraldo e Beatrice Biasin, che commenta: “È stato un bell’esordio per tutti, ma soprattutto per le ragazze. Il campionato è subito partito con i tre “derby” tra le nostre formazioni Blu, Bianca e Azzurra: c’era una bella competitività. Sicuramente è stata una bella esperienza, che ha dato a noi allenatrici la possibilità di vedere come si muovono in campo le ragazze, per capire su quali dettagli bisogna lavorare. Sono state partite gradevoli, alle quali si sono aggiunti dei buoni risultati”.