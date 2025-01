Negozi chiusi per l'ultimo saluto dei colleghi del centro storico di Biella a Michela di Sergent Major

Oggi martedì 21 gennaio l'atmosfera nel centro storico di Biella non è la stessa di sempre. Manca la solita ilarità, la complicità, i sorrisi...il sorriso di Michela, di Sergent Major in via Italia, che si è spento ieri sera in ospedale. E domani mercoledì 22 i negozi del centro storico di Biella nel pomeriggio apriranno solo alle 16, dopo la funzione in Duomo durante la quale sarà dato l'ultimo saluto a Michela.

"Non ci crediamo ancora, non ci sembra vero - raccontano i colleghi del centro storico - . Quasi tutte le mattina ci trovavamo per la colazione in diversi di noi. Michela era sempre la prima tra quelle di noi che pensava a varie iniziative per via Italia e vie limitrofe. Ha fatto tanto per il commercio. Avevamo tutte un bel rapporto. E lei c'era sempre. Ancora il 28, l'ultimo giorno prima della chiusura per le feste ci siamo fatte come delle schiocche un selfie natalizio. Non è giusto, non ci sembra vero. Lei che c'era sempre per tutti, lei con il suo sorriso. E la vogliamo ricordare così, ilare, sorridente, come era con i suoi clienti, come era con tutti noi".

E proprio per lei, domani i negozi nel pomeriggio apriranno più tardi. "Apriremo alle 16 - concludono i commercianti - , vogliamo salutarla tutti così. E' il nostro ultimo saluto per lei e poi penseremo a una raccolta fondi".