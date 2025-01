Biella, da 24 ore è online il nuovo sito del Comune

Da ieri è online il nuovo portale comunale, completamente rinnovato per offrire ai cittadini un’esperienza più intuitiva e interattiva. Realizzato secondo le Linee Guida di Designers Italia per i siti web dei comuni italiani, redatte dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), il sito rispetta standard avanzati di usabilità e design condivisi da tutta la pubblica amministrazione.

Il progetto, finanziato con i fondi del PNRR nell’ambito della Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, ha permesso di sviluppare un’architettura dell’informazione semplificata e una grafica coerente e moderna. L’obiettivo è migliorare la comunicazione tra l’Amministrazione e i cittadini, promuovendo una maggiore partecipazione e fruibilità dei servizi pubblici.

L’assessore all’Innovazione Tecnologica e Digitale, Edoardo Maiolatesi, è molto soddisfatto del risultato e dichiara: “Fin da inizio mandato mi sono focalizzato su questo tema perché ritengo che una comunicazione chiara ed efficace con la cittadinanza sia molto importante. Digitalizzare e semplificare la PA, oltre che un obiettivo di legge, è un mio vero e proprio proposito, infatti, in questo ambito, per il 2025, abbiamo aumentato le risorse proprio per garantire un’evoluzione in sintonia con i tempi e già in questi primi mesi di mandato abbiamo investito importanti risorse in questo senso. Il nuovo sito è moderno, accessibile e più semplice per navigare e trovare i servizi”.