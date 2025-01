Come affrontare la menopausa: incontro a Valdilana

Il Comune di Valdilana invita a partecipare a una serata dedicata alla menopausa, per dissipare dubbi e superare paure. Un evento di condivisione per esprimere le tue incertezze e fare domande agli esperti, in un clima di serenità e dialogo.

Appuntamento venerdì 24 gennaio alle 21 in sala Biagi. Previsti gli interventi della dottoressa Bianca Masturzo, neo direttore di ostetricia e ginecologia dell'ospedale degli Infermi Biella, il dottor Alessandro Messina, dirigente medico ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Biella, la dottoressa Margherita Nazzi, dietista, e Katia Bovo, insegnante di yoga. Iniziativa del comune in collaborazione con l'azienda sanitaria locale.