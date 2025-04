Stili di vita e corretta alimentazione, se ne parla con l'Auser Vallestrona

Ieri sera, su iniziativa della locale Associazione Auser Vallestrona, con sede in Valle Mosso, e del Comune di Valdilana, presso la Sala Enzo Biagi si è svolto un incontro a tema “Stile di Vita e Corretta Alimentazione nel paziente affetto da obesità e diabete mellito”.

La serata si è sviluppata in 4 distinti e coordinati interventi di altrettanti players: il Professor Francesco Gallo ha illustrato il quadro generale sul tema Diabete allo stato delle presenti conoscenze. La Dr.essa Luisa Barana ha dissertato sulla presenza del diabete sin dall’infanzia per scorretto regime alimentare, soprattutto tra mura domestiche. In generale ha approcciato gli errori più tipici in alimentazione moderna. La Dr.essa Paola Pagliarin ha aggiunto grafici e numeri sullo stato attuale e proiezioni dello stato di salute della popolazione, in relazione a obesità, sovrappeso. La Dr.essa Chiara Torelli ha tracciato la sintesi della idonea alimentazione e distribuzione di carboidrati, proteine, grassi.

E’ seguito un dibattito e scambio di impressioni ed esperienze personali tra il numeroso pubblico intervenuto (una cinquantina di persone) e gli oratori; a fine serata molto appropriata la distribuzione di un pratico manuale esplicativo sulla corretta alimentazione. Un’ottima serata divulgativa, da allargare ad altri temi simili, che ha confermato l’interesse della popolazione di Valdilana. L’Auser Vallestrona ha già altre idee in merito.