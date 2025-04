Torrente Cervo in piena: evacuati tre stabilimenti biellesi.

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 aprile, tre stabilimenti tessili biellesi sono stati evacuati per motivi di sicurezza a causa del peggioramento delle condizioni meteo.​

La decisione è stata presa dopo le ore 18:00, a seguito dell’intensificarsi delle precipitazioni, che nell’area di Biella hanno causato diversi problemi alla circolazione, piante a terra e il repentino innalzamento del torrente Cervo, prossimo ai lanifici Cerruti e Piacenza a valle, e Iride situato ad Andorno.

Nonostante non sembra siano state riscontrate situazioni di particolare criticità, gli stabilimenti hanno chiuso in via preventiva, a causa dell’allerta rossa dovuta al rischio idrogeologico. Nella giornata di domani, in base alle variazioni del meteo, verranno assegnate le nuove direttive, ma a giudicare dalle previsioni la situazione rimarrà pressoché invariata.