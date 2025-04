Masserano: "Enoturismo del Bramaterra" un nuovo locale per degustare sapori e tradizione

Nel cuore del suggestivo borgo storico di Masserano, tra antichi vicoli e panorami mozzafiato, sorge l'Enoturismo del Bramaterra di Massimo Zani: un luogo dove la passione per la viticoltura si sposa con l’amore per il territorio. Questo angolo di paradiso nasce dall'idea di coniugare il turismo con l'enogastronomia locale, offrendo ai visitatori un'esperienza autentica e indimenticabile.

L'Enoturismo non è solo una tappa enogastronomica, ma anche un punto di partenza per esplorare le bellezze di Masserano: il borgo storico, i sentieri immersi nella natura e le affascinanti escursioni in mountain bike. Dopo una giornata all'aria aperta, non c'è niente di meglio che lasciarsi coccolare dai sapori autentici del territorio, rilassandosi in un ambiente caldo e accogliente. Il locale è inoltre a disposizione per gruppi di turisti o sportivi che desiderano fare una pausa ristoratrice, immergendosi nei gusti e nei profumi di questa terra.