A Strona si impara l'inglese in modo piacevole e divertente

Al rientro dalle vacanze di Natale i bambini della Scuola dell'infanzia di Strona hanno ricevuto una bella sorpresa e grazie al contributo economico del Comune, il quale ha finanziato l'intero progetto, gli alunni hanno potuto avvicinarsi e familiarizzare in modo ludico, ma soprattutto piacevole e divertente, con la lingua inglese.

Di seguito la testimonianza di Miss Conti della Scuola Enjoy Your English di Borgosesia che ha condotto i 10 incontri: “Sono stati 10 incontri molto piacevoli e didatticamente riusciti. Sono soddisfatta perché i bambini hanno sin da subito dimostrato interesse e partecipazione. Grande merito è senza dubbio anche delle loro tre insegnanti di classe che hanno fatto consolidare durante la settimana il nostro lavoro. Sono bimbi abituati alle regole e proprio partendo da uno dei loro cartelloni, riguardo ciò che si può e non si può fare, ho preso spunto. Ho lavorato sempre con la Monkey di Cambridge Young Learners, flash cards, musiche, video e altre strategie, quali il Metodo Doman che li hanno resi vivi e partecipi della lezione”.

Il segreto qual è? “A volte mi chiedono: parlare solo in inglese e far sembrare tutto semplice anche quello che in realtà non lo è. Ho lavorato in un ambiente stimolante e in un clima sintonico. Un grazie particolare a Madame che da sempre mi supporta in questo meraviglioso mondo dell’Infanzia. Un ringraziamento al comune di Strona per avermi offerto questa opportunità e di aver regalato ai bimbi delle ore piacevoli, che potranno sembrare una goccia nel mare, ma che faranno la differenza in un futuro dove senza l’inglese si è tagliati fuori”.