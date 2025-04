Città Studi attiva un corso gratuito per formare nuove figure professionali nel settore gastronomico

Il settore gastronomico offre l'opportunità di immergersi in un mondo culinario ricco di creatività e interazione sociale. Per coloro che desiderano unire passione e professionalità, Città Studi attiverà a maggio un nuovo corso gratuito per formare l’"Addetto Banconiere di Gastronomia". Questo corso, finanziato dalla Regione Piemonte, è rivolto a utenti disoccupati e GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera intraprendere una professione nel settore alimentare.

L'Addetto Banconiere di Gastronomia è una figura professionale che si occupa delle vendite di prodotti alimentari e della loro trasformazione. Questi professionisti non solo devono possedere solide competenze tecniche, ma anche la capacità di costruire relazioni significative con i clienti. Attraverso l'ascolto delle loro preferenze e la proposta di consigli personalizzati, gli addetti banconiere creano un'esperienza d'acquisto unica e coinvolgente. Il corso prevede una durata totale di 500 ore di cui 200 dedicate a uno stage pratico.

Al termine del percorso, gli studenti che supereranno l'esame finale riceveranno una qualifica professionale riconosciuta. Questa formazione offre un mix ideale di teoria e pratica, preparando i partecipanti a gestire le operazioni fondamentali del ciclo di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio degli alimenti. L'Addetto Banconiere di Gastronomia può trovare impiego in una vasta gamma di contesti, dalle piccole attività artigianali alle grandi aziende commerciali. La figura è sempre più richiesta, grazie alla crescente attenzione verso la qualità e la provenienza dei prodotti alimentari, nonché all'importanza di un servizio clienti attento e personalizzato. Le iscrizioni al corso sono già aperte.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Città Studi al numero 015 85511.11/13 o inviare un'email a formazione@cittastudi.org.