Ronco, Vigili del Fuoco salvano un gatto finito in un tombino

Da un giorno non tornava più a casa e la padrona disperata aveva iniziato a cercare il suo gattino, ovunque fino a che non lo ha sentito miagolare da sotto a un tombino.

Dopo la chiamata al 112 sul posto, a Ronco, in via Lamarmora, sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno portato in sicurezza il micio tagliando l'asfalto e riuscendo a recuperare l'animaletto che nel frattempo si era infilato in un tubo che correva sotto la strada.

Tutto è bene quel che finisce bene, e il micino è tornato con la padrona.

Le operazioni della messa in salvo del gatto sono durate almeno un paio di ore.