Biella, oltre 100 partecipanti all’Open Day del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria a Città Studi FOTO

Oltre 100 le persone, tra studenti, famiglie e futuri insegnanti, che hanno partecipato – in presenza e da remoto – all’Open day del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Torino, attivo presso il campus universitario di Città Studi Biella.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa e le opportunità professionali offerte da un corso fortemente orientato alla formazione di docenti qualificati per la scuola dell’infanzia e primaria. Il percorso, della durata di cinque anni, unisce solide basi teoriche a esperienze pratiche di tirocinio diretto nelle scuole, favorendo lo sviluppo di competenze pedagogiche, didattiche e relazionali.

Durante l’incontro sono intervenuti docenti e referenti del corso, che hanno illustrato agli interessati il piano di studi, le modalità di accesso, gli sbocchi occupazionali e le numerose attività integrative previste, tra cui laboratori e tirocini. In particolare, hanno preso la parola Paola Ricchiardi, Presidente della Commissione Orientamento, Tutorato e Placement (OTP), e Sara Nosari, Presidente del Corso di Laurea con sede a Biella, entrambe docenti di Scienze della Formazione Primaria. A concludere l’incontro è stata Alice Milani, referente dell’orientamento universitario di Città Studi, che ha presentato i servizi offerti dal campus a supporto degli studenti lungo tutto il loro percorso accademico.

L’open day si è rivelato un’occasione preziosa per chi desidera intraprendere un percorso formativo impegnativo ma stimolante, che offre solide prospettive di inserimento nel mondo scolastico e un forte legame con il territorio. A seguire, la presentazione del libro “Quali skills per l’umano?” in biblioteca Al termine dell’open day, presso la Biblioteca di Città Studi, si è svolta la presentazione del volume “Quali skills per l’umano? Un contributo al dibattito non cognitivo/cognitivo”, scritto da Sara Nosari, docente di Pedagogia Generale e di Teorie e pratiche pedagogiche del cambiamento di Unito e, come sopra indicato, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Biella, e dalla collega Emanuela Guarcello, docente di Istituzioni e storia della pedagogia contemporanea sempre di Unito.

L’incontro, parte del ciclo “Oremo, leggi, esplora”, ha offerto uno spunto di riflessione importante sui temi dell’educazione integrale e sul ruolo delle competenze umane nella scuola del presente e del futuro. La Prof.ssa Nosari ha dialogato con il pubblico sul senso profondo della formazione oggi, sottolineando la necessità di un’educazione che metta al centro la persona, la relazione e lo sviluppo armonico delle potenzialità individuali. La doppia iniziativa ha confermato l’impegno del polo universitario biellese nell’offrire non solo una solida formazione accademica, ma anche momenti culturali e di confronto aperto tra università e territorio.

I prossimi Open days:

giovedì 17/04, h 15.00: Corso di Laurea Triennale in Servizio sociale - prenotazione tramite form online

venerdì 16/05, h 15.30: Corso di Laurea Triennale in Economia aziendale - prenotazione tramite form online

venerdì 23/05, 15.00: nuovo Corso di Laurea Triennale in Moda e cultura d’impresa - prenotazione tramite form online

lunedì 26/05, h 14.30: Corso di Laurea Triennale Scienze dell’amministrazione digitale - prenotazione tramite form online

mercoledì 28/05, h 14.45: corso di Laurea Magistrale in Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development - prenotazione tramite form online.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria universitaria al numero 015 8551110, oppure inviare una mail a unibiella@cittastudi.org.