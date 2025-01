"Progetto Academy", per ricostruire e ristrutturare

Prende il via a gennaio il “Progetto Academy”, voluto espressamente per aiutare gli operatori del settore edile a conoscere in modo corretto e rapido l’utilizzo sia di prodotti innovativi che standard per costruire e ristrutturare. Il programma prevede l’analisi di una costruzione completa: partendo dalle difficoltà delle fondazioni a salire, analizzando tutto ciò che sarebbe utile sapere per avere più agevolazioni sul lavoro.

Nel corso del programma è previsto l’intervento di tecnici professionisti per fornire informazioni sulla responsabilità di cantiere, tra cui un intervento dedicato alla rinomata “patente a punti” e altri interessanti argomenti.

Questo è un breve riassunto del “Progetto Academy”, voluto da BigMat Mondin Imo & figli S.n.c., per informare l’utilizzatore sull’evoluzione di prodotti sempre più all’avanguardia e sempre più innovativi. I corsi sono gratuiti e organizzati in collaborazione con Ascom Confcommercio imprese per l’Italia, si terranno dalle ore 19.00 alle 20.00 presso la sede Ascom Biella in Via Tripoli 1.

Prenotazioni e informazioni ai numeri 015.561256 - 015.28404 e 333.9050737

Certi di una interessante partecipazione,

Vi aspettiamo!

Adriano Mondin