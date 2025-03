Gaglianico si veste di fiori: al via il concorso “Borgo dei Fiori”

Il verde e i colori dei fiori saranno protagonisti a Gaglianico grazie all’iniziativa promossa dalla Proloco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Gruppo Alpini Gaglianico – C.R.C. - Comitato di San Pietro - Banda Musicale - Oratorio - A.P.D. U.S. Gaglianico - A.S.D. Gaglianico 1974 - A.G.T.L. - Federazione Europea Yama Bushi. L'obiettivo è quello di migliorare il decoro urbano coinvolgendo direttamente i cittadini, che sono invitati a piantare fiori di ogni varietà e colore nei propri giardini. Un'iniziativa che assume un significato particolare in vista dell’Adunata Nazionale Alpini, in programma dal 9 all’11 maggio 2025.

Il cuore del progetto è il concorso “Borgo dei Fiori”, aperto gratuitamente a tutti i residenti di Gaglianico. La competizione premierà il “Miglior Giardino Fiorito”, a patto che sia visibile dalla strada e contribuisca così a rendere il paese più accogliente.

Come partecipare

Per iscriversi, basta compilare il modulo disponibile presso gli esercizi commerciali e i bar del paese e consegnarlo agli uffici comunali entro il 7 maggio 2025. I dieci migliori giardini saranno premiati domenica 29 giugno, durante la festa di San Pietro, alle ore 15:00.

La giuria sarà composta da cinque membri: un rappresentante del consiglio comunale, un esperto di floricoltura, un esponente della Proloco, un membro del comitato di San Pietro e un rappresentante del Gruppo Alpini Gaglianico.

Il presidente della Proloco, Roberto Aina, donerà a tutti gli iscritti al concorso la tessera sociale della Proloco di Gaglianico.

Un’occasione perfetta per unire il senso di comunità alla bellezza della natura, trasformando il paese in un vero e proprio giardino a cielo aperto.