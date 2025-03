Ecosfera e il R.E.N.T.Ri: obbligatorio il registro per la tracciabilità, gli esperti al tuo fianco.

Nel corso degli anni l’azienda si è ampliata grazie al contributo di un team di professionisti altamente specializzato in diversi settori, al servizio delle aziende e dei singoli imprenditori.

ECOSFERA fornisce anche consulenze specifiche finalizzate all’implementazione e al controllo integrato della qualità e dell’ambiente nelle diverse realtà produttive, al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro per garantire all’imprenditore il rispetto delle normative vigenti, affidandosi ad eco-manager e tecnici di comprovata esperienza.

1- La nostra azienda si è specializzata nelle seguenti aree di attività:

2- Sviluppo sostenibile e Energie rinnovabili

3- Igiene e Sicurezza sul lavoro

4- Analisi e Igiene degli alimenti

5- Certificazioni di Qualità e di prodotto

6- Ecoprogettazione

7- Tutela ambientale

8- Formazione

La nostra missione è lo sviluppo competitivo delle aziende in ottica green, proteggendo la sicurezza e la salute dei lavorativi, tutelando l'ambiente dall'inquinamento.

Dal 15 giugno è entrato in vigore il decreto n.59/2023 recante la " Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio.

Ma che cos'è il R.E.N.T.Ri?

È una piattaforma digitale progettata per monitorare e gestire la tracciabilità dei rifiuti in modo efficiente e trasparente.

I vantaggi sono:

- avere un registro cronologico di carico e scarico

- formulario di identificazione dei rifiuti

- maggiore trasparenza

- accesso facilmente rintracciabile

Da dicembre 2024 sono obbligati ad iscriversi:

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti

- produttori di rifiuti pericolosi

- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi

- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Ecosfera segue il cliente in ogni passaggio.

Non esitate a contattare Ecosfera per consulenza, assistenza per l'iscrizione e per l'utilizzo del nuovo registro elettronico.

