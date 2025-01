Due morti e due feriti in un tamponamento sulla A26

Due morti e due feriti in un tragico incidente che ha paralizzato l’autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce, a ridosso del tratto vercellese.

In un tamponamento avvenuto poco dopo le 8, al km 130+400, in territorio comunale di Vicolungo, tra il bivio con l’A4 Torino-Trieste e Ghemme, sono morte due persone e altre due sono rimaste ferite.Il tratto interessato è stato chiuso al traffico in direzione Gravellona Toce, causando un chilometro di coda e gravi disagi per gli automobilisti.

I viaggiatori sono stati deviati obbligatoriamente sulla A4 in direzione Milano, con uscita consigliata a Biandrate per poi rientrare a Ghemme attraverso la viabilità ordinaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per gestire l’emergenza e avviare i primi rilievi. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di seguire le indicazioni per i percorsi alternativi. La circolazione potrebbe rimanere compromessa per diverse ore. L'identità delle vittime non è al momento nota.