Avvicinarsi alla fede, a Biella incontri in Seminario con il laboratorio di formazione per il Catecumenato degli Adulti

Il laboratorio di formazione per il Catecumenato degli Adulti si presenta. Come comunicato dalla Diocesi di Biella, sono in programma diversi appuntamenti nei prossimi mesi: si comincia venerdì 17 gennaio, alle 20.45, presso il Seminario, con l'illustrazione di questa realtà, assieme alla testimonianza di don Simone Rocco e Massimo Tasca sulla loro esperienza di accompagnamento di un catecumeno.

Venerdì 21 febbraio, invece, sempre in Seminario, avranno luogo la condivisione e il confronto su quanto elaborato nei gruppi di lavoro. La proposta, anche se indirizzata ai formatori dei catecumeni, è aperta a tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi o ad approfondire l'approccio alla fede con gli adulti. A maggio sono previsti due incontri di approfondimento biblico-liturgico.