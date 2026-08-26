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Annunci lavoro | 26 agosto 2026, 11:20

Candelo, selezione aperta per una tecnica di ginnastica ritmica

Candelo, selezione aperta per una tecnica di ginnastica ritmica

Candelo, selezione aperta per una tecnica di ginnastica ritmica

La ASD Rhythmic School TS di Candelo (BI) cerca una tecnica di ginnastica ritmica per il settore Silver. 
Si richiede disponibilità per almeno 3 giorni a settimana in orario pomeridiano. 
Inquadramento con contratto co.co.co. sportivo o Partita IVA. 
Per dettagli e CV: rscandelo@gmail.com - 351 8905018

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