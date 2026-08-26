La ASD Rhythmic School TS di Candelo (BI) cerca una tecnica di ginnastica ritmica per il settore Silver.
Si richiede disponibilità per almeno 3 giorni a settimana in orario pomeridiano.
Inquadramento con contratto co.co.co. sportivo o Partita IVA.
Per dettagli e CV: rscandelo@gmail.com - 351 8905018
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Annunci lavoro | 26 agosto 2026, 11:20
Candelo, selezione aperta per una tecnica di ginnastica ritmica
La ASD Rhythmic School TS di Candelo (BI) cerca una tecnica di ginnastica ritmica per il settore Silver.
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