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SPORT | 25 agosto 2026, 08:40

Bocce, successo per la Pozzo Strada Torino al Memorial "Defabianis Felice"

Bocce, successo per la Pozzo Strada Torino al Memorial &quot;Defabianis Felice&quot;

Bocce, successo per la Pozzo Strada Torino al Memorial "Defabianis Felice"

Il Memorial "Defabianis Felice", gara nazionale di categoria A, organizzata dalla società Burcina si è concluso domenica scorsa con il successo della Pozzo Strada Torino, che schierava Dario Ariello, Giampiero Pinnella, Davide Picca, Mauro Carello, che in finale ha superato, con il punteggio di 13-1, l'Aostana con Leo Bianquin, Carlo Negro, Mauro Mongiovetto, Flavio Bullari. 

Al terzo posto la  Brb Ivrea con Roberto Doria, Gabriele Graziano, Daniele Grosso, Fabrizio Rossetti e la San Secondo Bennese con Manuel Chiavenuto, Rinaldo Finotto, Giovanni Ramasco, Lorenzo Frattoni. 

Otto erano le quadrette in gara.

Sante Tregnago

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