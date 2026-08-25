Bocce, successo per la Pozzo Strada Torino al Memorial "Defabianis Felice"

Il Memorial "Defabianis Felice", gara nazionale di categoria A, organizzata dalla società Burcina si è concluso domenica scorsa con il successo della Pozzo Strada Torino, che schierava Dario Ariello, Giampiero Pinnella, Davide Picca, Mauro Carello, che in finale ha superato, con il punteggio di 13-1, l'Aostana con Leo Bianquin, Carlo Negro, Mauro Mongiovetto, Flavio Bullari.
Al terzo posto la Brb Ivrea con Roberto Doria, Gabriele Graziano, Daniele Grosso, Fabrizio Rossetti e la San Secondo Bennese con Manuel Chiavenuto, Rinaldo Finotto, Giovanni Ramasco, Lorenzo Frattoni.
Otto erano le quadrette in gara.