Prove motoristiche ad Ailoche: ecco gli orari e come accedere

Per chi fosse interessato, è necessario telefonare all'ufficio comunale al numero 015767463 per un accordo preventivo , quindi compilare il modulo di richiesta da trasmettere agli uffici comunale via mail a rag.ailoche@ptb.provincia.biella.it

Periodo estivo (dal 16 aprile al 14 ottobre) questi sono gli orari. Lunedì dalle 10 alle 18 per la giornata intera, oppure dalle 10 alle 14 per la mezza giornata o dalle 14 alle 18 per la mezza giornata. Martedì dalle 10 alle 18 per la giornata intera, oppure dalle 10 alle 14 per la mezza giornata o dalle 14 alle 18 per la mezza giornata. Venerdì dalle 10 alle 18 per la giornata intera, oppure dalle 10 alle 14 per la mezza giornata o dalle 14 alle 18 per la mezza giornata.