Pollone: ​​il Comune investe su scuola, comunità e volontariato per il futuro del paese

L'amministrazione comunale di Pollone conferma il proprio impegno verso l'istruzione e la comunità locale, con un'attenzione particolare a scuola, asilo, biblioteca e volontariato. Il Sindaco Paolo Tha e la sua squadra ritengono che l'investimento nelle giovani generazioni e nelle risorse locali rappresenti la chiave per costruire un futuro solido e inclusivo.

L'Asilo Paritario di Pollone sta vivendo una fase di rinnovamento, grazie al sostegno del Comune. Tra le novità, l'estensione degli orari di apertura, pensata per venire incontro alle esigenze delle famiglie, e l'introduzione di nuovi metodi didattici che stimolano la curiosità

Sempre nel campo dell'istruzione, l'amministrazione ha stanziato fondi per migliorare le infrastrutture: ristrutturazioni, nuove aule, laboratori e tecnologie all'avanguardia per favorire l'apprendimento. "Un ambiente scolastico moderno e accogliente migliora il benessere e la crescita degli studenti", dichiara il primo cittadino.

Per arricchire l'esperienza educativa, grazie al sostegno del Comune sono stati attivati ​​corsi di musica, arte e sport, volti a sviluppare le competenze sociali e creative degli studenti. Attività mirano a consolidare il senso di comunità e a favorire l'inclusione.

Grazie al contributo dei volontari, la biblioteca di Pollone è diventata un punto di riferimento importante per i cittadini. Oltre a essere uno spazio dedicato alla lettura, la struttura ospita eventi culturali, laboratori e iniziative per tutte le età, promuovendo la conoscenza e la socialità.

La collaborazione tra amministrazione, volontari civici e Pro Loco sta dando vita a progetti innovativi, come "Invecchiamento Attivo", programma che coinvolge anziani, giovani e meno giovani in attività di volontariato, favorendo lo scambio generazionale e il rafforzamento dei legami.

Non mancano le difficoltà: tra le sfide principali c'è il completamento dei progetti avviati dalle amministrazioni precedenti. "La burocrazia rende i tempi più lunghi del previsto, ma siamo determinati a portare avanti quanto promesso", ha dichiarato il Sindaco.

Paolo Tha lancia un invito ai cittadini: "Siate propositivi. Segnalate problemi, idee e suggerimenti. Vi aspetto in Comune per ascoltare le vostre opinioni e lavorare insieme per il nostro Paese".