TeamVolley, Bonprix torna in campo: Alpignano prima tappa del 2025.

Bonprix TeamVolley festeggia in grande stile e chiude il 2024 con quattro vittorie consecutive e al quinto posto nel girone Serie B2. Tutto pronto per la prima gara dell’anno contro il Cus Torino Volley, formazione neopromossa ma ambiziosa. Durante la pausa natalizia, la squadra ha lavorato intensamente in sala pesi e in palestra per recuperare energie fisiche e mentali e gettare le basi per i prossimi mesi, come sottolineato dal preparatore atletico Matteo Preden. Anche la centrale Giorgia Fallarini conferma l’impegno profuso nel perfezionare l’attenzione e la coesione di squadra, in vista di una sfida che si preannuncia impegnativa sul campo di Alpignano. L’obiettivo è mantenere il rendimento positivo e continuare la serie di risultati utili, affrontando un avversario di valore, con determinazione e unità di gruppo.



IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Serie B2

Sabato 11/1, ore 20.30. Palasport di Alpignano (TO)

Cus Torino Volley – BONPRIX TEAMVOLLEY

Prima Divisione TST

Giovedì 9/1, ore 21. Palestra “Pellico” di Santhià (VC)

Pallavolo Santhià – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18 Eccellenza

Domenica 12/1, ore 18. Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Gs Pavic – GENERALI TEAMVOLLEY

Under16

Domenica 12/1, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – San Rocco Volley Bianca

Under14

Sabato 11/1, ore 15. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley 14

Under13

Domenica 12/1, ore 14.30. Palestra S.M. “Pajetta” di Novara

San Rocco Volley – CONAD TEAMVOLLEY