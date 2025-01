Cossato, al via ciclo di incontri sull'orientamento musicale

Nell'ambito delle attività di collaborazione tra il comune di Cossato, Ufficio Informagiovani e l'Istituto Civico Musicale di Villa Berlanghino, gestito dall'Ass. Sonoria, attivate a valere sul Bando Regionale Servizi di informazione orientativa degli INFORMAGIOVANI del Piemonte – II edizione, prenderà avvio, questo martedì,14 gennaio, il primo appuntamento dal tema Orientamento sulla Formazione musicale. Gli incontri saranno l'11 febbraio e l'8 aprile.

Si terranno in orario 17.30 / 18.30 in Sala Eventi “G. Pizzaguerra” in via Ranzoni, 28 a Cossato Gli incontri, curati da Sonoria APS ETS, saranno destinati a fornire informazioni utili per l'orientamento in campo musicale a partire già dalla Scuola Primaria per arrivare all'Alta Formazione Artistica Musicale. Gli incontri saranno gratuiti e aperti a tutti gli interessati. E' consigliata la prenotazione telefonica al numero 334 1377272.