Piedicavallo, assemblea per la Pro Loco: ecco l'ordine del giorno

All’interno del calendario associativo, la Pro Loco di Piedicavallo informa che i soci sono convocati per l’assemblea ordinaria che si terrà presso la sede dell’associazione, in via IV novembre 3 a Piedicavallo, sabato 27 aprile.

La riunione è fissata in prima convocazione alle 14 e alle 15 dello stesso giorno in seconda convocazione. All’ordine del giorno, l’esame e l’approvazione del bilancio 2024, oltre a un momento dedicato a varie ed eventuali. L’assemblea sarà considerata validamente costituita in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell’associazione.