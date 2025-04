A Valdilana torna l'uovo gigante di Pasqua

Anche quest’anno, l’associazione Passaggio a Oriente ODV ha voluto omaggiare la comunità di Valdilana con l’uovo di Pasqua gigante confezionato con oltre mille tessere all’uncinetto dalle sue volontarie e con la struttura portante in legno progettata e realizzata da Gaetano Milesi.

“L’uovo – spiegano dall'associazione - come simbolo di nuova vita in questo periodo in cui tra guerre fisiche e commerciali ci si sente sempre più smarriti e confusi e si cerca nella normalità un messaggio positivo e di pace E’ quanto vuole essere questo uovo gigante con le mille tessere simboleggianti creatività e inclusione, ognuna diversa ma unita in un progetto comune di portare bellezza nel nostro territorio. Un modo semplice ma efficace e gioioso per augurare a tutti una serena Pasqua e la speranza di un mondo migliore”.

L’uovo rimarrà esposto per tutto il periodo pasquale fino a domenica 27 aprile. Dopo la conclusione dell’opera artistica “Io sono qui ora” e la realizzazione dei due murales alla Proloco di Crocemosso l’associazione sta pensando di realizzare una nuova opera sempre presso la stazione dei pullman di Valle Mosso.