Gli alunni di Strona alla scoperta del Lago delle Piane, un progetto di educazione ambientale FOTO

Una piccola scuola come la Primaria di Strona non può che concentrarsi su un'istruzione di qualità, e un piccolo Comune non può che promuovere l'amore e il rispetto per il proprio territorio attraverso l'educazione.

Da questa visione condivisa nasce la collaborazione tra l'amministrazione comunale di Casapinta e la Scuola Primaria di Strona. Questa sinergia darà vita a una serie di progetti scolastici, sostenuti dal comune di Casapinta, desiderosa di supportare il territorio investendo in iniziative che lo valorizzino. La prima di queste iniziative è stata una visita didattica in cui tutte le classi dell'istituto hanno percorso i sentieri del Lago delle Piane. Gli studenti hanno trascorso una mattinata alla scoperta del loro territorio, osservando da vicino la flora e la fauna, per stimolare il rispetto per la natura, capire l’importanza della sua tutela e sviluppare un senso di appartenenza alla comunità, iniziando così a comprendere il proprio contributo individuale al benessere collettivo.

Danilo Cavasin, sindaco di Casapinta, che ha guidato gli alunni durante la passeggiata, ha dichiarato: "Ho accompagnato gli alunni in una passeggiata, arricchita da momenti di educazione civica e ambientale. Abbiamo parlato del ruolo del primo cittadino, paragonandolo a un genitore che si prende cura della comunità, e riflettuto sull’importanza di rispettare il bosco, considerandolo la casa degli animali. Durante il percorso, abbiamo osservato la natura: raccolto ghiande da piantare a scuola, imparato a riconoscere il nord grazie al muschio e scoperto uova di girini sulle sponde del Lago delle Piane, dove abbiamo anche fatto merenda. Salendo verso frazione Fantone, due bambini hanno voluto camminare tenendomi per mano, un gesto che ha reso l’esperienza ancora più speciale. Giunti lì, abbiamo discusso della differenza tra vandalismo e arte, osservando un murales. Infine, abbiamo condiviso una riflessione sulla fortuna di vivere in un luogo con risorse. Una considerazione di come i bambini del mondo sono da considerare nostri fratelli".

E ha aggiunto: "Stiamo lavorando con la scuola di Strona per avviare un progetto strutturato che unisca l'educazione artistica e ambientale, valori che sono molto sentiti dalla nostra amministrazione. Un riconoscimento speciale va indirizzato alle maestre, per la grande disponibilità e passione con cui si stanno adoperando per la migliore riuscita dell’iniziativa”.