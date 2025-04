Valle San Nicolao, tempo di assemblea per il Gruppo di Volontariato. L'appello: “C'è bisogno di nuovi volontari”

Sabato scorso, 12 aprile, si è tenuta l’assemblea sociale annuale del Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV che ha visto la partecipazione di una quarantina di soci. Durante la riunione è stata approvato la relazione del presidente sulle attività svolte lo scorso anno e le proposte operative per il 2025. L’assemblea ha anche votato all’unanimità il bilancio consuntivo e quello preventivo in cui è previsto soprattutto tra le voci in uscita l’acquisto di una nuova autovettura che consenta lo svolgimento dei servizi di trasporto con la massima sicurezza e comodità e che abbia le caratteristiche per poter circolare anche nelle aree urbane di molte città.

L’importante spesa per il nuovo mezzo consentirà l’accesso ai centri urbani per le sempre più frequenti visite in centri sanitari anche fuori regione e, contemporaneamente, permetterà di far salire agevolmente anche persone con limitata mobilità e di caricare mezzi di deambulazione, specificatamente sedie a rotelle. Per far fronte a questo ingente costo, oltre all’utilizzo delle risorse derivanti dal 5xmille, è stato deciso di avviare una specifica campagna di raccolta fondi che permetta di finanziare l’acquisto della nuova autovettura e, contemporaneamente, di continuare a sostenere le spese gestionali dell’associazione di volontariato.

Da oltre 18 anni il Gruppo di volontariato opera a favore di persone in stato di bisogno, anziani, disabili, minori e di chi è in condizione di emarginazione o si trova in situazioni di difficoltà economica, sociale o sanitaria. Lo scorso anno i tesserati sono stati 98 mentre i volontari assicurati, cioè quelli che svolgono servizi attivi sono stati 36, ancora in aumento rispetto agli anni scorsi. Si è cioè potuto contare su nuove persone che hanno offerto la propria disponibilità per i servizi di volontariato, per attività importanti e spesso indispensabili per garantire prestazioni e servizi al nostro territorio e, soprattutto a chi ne ha più bisogno e può contare su minori risorse personali, vive condizioni di fragilità per motivi di salute, di età, di difficoltà economiche e abita in un territorio “marginale” in cui servizi e offerte pubbliche sono sempre più limitati. Per quanto riguarda i dati nel suo complesso, i chilometri percorsi nel 2024 sono stati oltre 22mila, cioè circa il 20% in più dello scorso anno. In aumento anche il numero complessivo di servizi svolti durante l’anno dai volontari che sono stati quasi 600, cioè un centinaio in più del 2023.

Nell’ultimo anno sono stati consegnati circa 1200 pasti a casa a Valle San Nicolao e Vallanzengo con l’impiego, a rotazione, di una dozzina di volontari. Sempre con una turnazione settimanale è stato gestito per l’intero anno anche l’attività di accompagnamento e di assistenza ai bambini sullo scuolabus comunale, al mattino e al pomeriggio, grazie alla disponibilità di una dozzina di volontarie e volontari con oltre 400 ore di servizio. Sempre per quanto riguarda il supporto ai plessi scolastici del paese va ricordato che da gennaio a giugno l’associazione attraverso l’impegno di una quindicina di persone, si è fatta carico del servizio di doposcuola, per un paio d’ore ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, per un totale di oltre 200 ore.

Tra le altre iniziative realizzate lo scorso anno, vanno ricordati, tra gli altri, i vari sostegni economici a nuclei familiari in difficoltà, la collaborazione al progetto “Fra Galdino” di distribuzione di pacchi alimentari, il finanziamento a due progetti didattici per i bambini delle scuole del paese. Per l’anno in corso il Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV si impegna a garantire attività di sostegno alle persone in stato difficoltà e di necessità con attività di volontariato a supporto della popolazione locale e particolarmente nelle situazioni di maggior fragilità e bisogno svolgendo i servizi di trasporto e di accompagnamento, promuovendo momenti di socializzazione e di incontro, fornendo sostegno economico alle situazioni di crisi finanziaria e di emergenza, garantendo il supporto alle attività scolastiche, sia attraverso il servizio di assistenza agli alunni sullo scuolabus che con contributi mirati a favore dei progetti dei plessi scolastici.

“Ci impegneremo a farlo nel modo migliore con le risorse, umane, strumentali ed economiche a nostra disposizione, risorse e mezzi che nel corso del 2025 abbiamo urgente necessità di ampliare – sottolinea il presidente Fabrizio Sartore - Per questo facciamo appello a sostenerci e a darci una mano in modo particolare per due aspetti fondamentali. Da un lato abbiamo soprattutto bisogno di nuovi volontari per continuare a garantire la quantità e qualità di servizi che ci vengono richiesti e che riteniamo non siano destinati ad aumentare. Per contro l’età media dei volontari si sta alzando insieme a limitazioni e acciacchi vari e di conseguenza un rinnovo e un affiancamento con risorse più giovani e fresche diventa indispensabile. L’altro aspetto che dobbiamo affrontare in questo nuovo anno è legato alle risorse economiche. Con l’acquisto di una nuova autovettura che ci consenta lo svolgimento dei servizi di trasporto con la massima sicurezza impegneremo una somma consistente delle nostre risorse. Per questo, oltre alla richiesta di contributi ai vari enti pubblici e fondazioni bancarie, abbiamo bisogno del sostegno concreto di tutta la popolazione”.