Proseguono gli appuntamenti su Guglielmo Marconi: le nuove tappe del tour biellese.

Di tappa in tappa, continua a suscitare interesse la conferenza-spettacolo “Dall’alta montagna di Oropa – Guglielmo Marconi e il Biellese”, che offre un viaggio di riscoperta, tra fedeltà filologica e ironia, della figura dell’illustre scienziato e inventore, in relazione al suo rapporto con luoghi e personaggi biellesi. Le prossime repliche saranno a Valdilana al Teatro Giletti sabato 11 gennaio alle 21.0, e a Lessona al Teatro Italia, sabato 25 gennaio alle 21.00 (previsto anche una matinée per le scuole martedì 21 gennaio) in collaborazione con la Filodrammatica Lessonese.

L’idea di portare lo spettacolo nei piccoli teatri dei paesi si sta rivelando vincente e risponde al desiderio di Danilo Craveia e di Teatrando di far conoscere capillarmente sul territorio questa parte poco nota, o forse volutamente dimenticata, della biografia di Marconi.

Le prossime date del tour

Valdilana (Mosso), Auditorium Gae Aulenti, solo matinée per le scuole martedì 18 febbraio.

Tavigliano, Sala Operaia, venerdì 21 febbraio alle 21.00.

Masserano, Teatro Comunale, sabato 15 marzo alle 21.00.