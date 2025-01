Ci risiamo, rifiuti sulla strada tra Ronco Biellese e Valdengo: discarica abusiva o scultura moderna?

Agli sporcaccioni va ricordato che i cumuli di rifiuti non abbelliscono il paesaggio. Ci risiamo, purtroppo: gli abbandoni selvaggi sono tornati nel tratto di strada tra i comuni di Valdengo e Ronco Biellese.

Già due anni fa ignoti avevano abbandonato un po' di tutto: dagli scatoloni, passando per i bidoni e gli armadi fino ad arrivare ad una cappa per la cucina.

Anche stavolta l'abbandono è stato particolarmente vistoso come si evince in foto. Ricordiamo che la strada è immersa nel verde ed è ideale per passeggiate a piedi o in bicicletta. Inoltre, fa da raccordo per molti sentieri che si immergono nella natura circostante.