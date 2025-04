Il WWF lancia la Primavera delle Oasi, in campo anche il Giardino Botanico di Oropa

Il WWF lancia la Primavera delle Oasi, in programma dal 21 aprile al 5 giugno. Saranno centinaia le esperienze diverse da godere grazie ad un’immersione totale nelle sue 100 aree protette in tutto il Paese.

Cogliendo l’occasione anche delle numerose festività in arrivo, si può fin da ora pianificare e prenotare la propria giornata sulla pagina – https://www.wwf.it/cosa-facciamo/eventi/primavera-delle-oasi/ - ritrovare il proprio benessere approfittando del risveglio della Natura e ricordare quanto sia importante difendere la biodiversità (quella italiana è la più ricca d’Europa) per noi e per le generazioni future grazie alla campagna Our Nature. Anche il Giardino Botanico di Oropa, Oasi WWF sin dal 1998, ha in programma una serie di iniziative che partiranno il 22 aprile prossimo in occasione dell’Earth Day 2025.

Cinquantaquattro anni fa, il primo Earth Day ha dato inizio a una rivoluzione ambientale. Noi immaginiamo con passione un mondo in cui ogni studente, indipendentemente dalla sua posizione, è abbracciato da una ricca istruzione che intreccia la comprensione del clima e dell'ambiente, unita a una forte componente di impegno civico. Promuovere un'educazione solida sul clima e sull'ambiente è essenziale man mano che le sfide globali si intensificano. Tale educazione rafforza il processo decisionale informato, l'impegno civico attivo e l'urgenza nell'affrontare questioni urgenti. Modellando le politiche, incoraggiando stili di vita sostenibili e coinvolgendo gli amministratori, i sostenitori svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di un futuro sostenibile e resiliente.

Il programma è riservato agli Insegnanti di ogni ordine e grado, ma possono partecipare anche persone interessate all’ambiente e all’educazione. Si partirà alle 14, con appuntamento alla biglietteria del Giardino e partenza per una visita guidata primaverile nell'Oasi. A seguire, un "Caffè nel Bosco": incontro informale in cui il nostro Staff sarà a disposizione per uno scambio di idee e opinioni su come portare in classe gli argomenti legati al riscaldamento globale, con illustrazione dei programmi educativi proposti dal Giardino, da svolgere in classe e all'aperto. Prenotazioni (obbligatorie) aperte sino alle 18 del 18/04/25. Costi: gratuito (riservato agli insegnanti di ogni ordine e grado).

Il programma sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni. Prenotazioni attraverso il form: https://forms.gle/SsQJnnMTpFApJSAE8 »