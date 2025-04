A Borriana, quando le fiabe diventano melodia con la fantasia dei bambini FOTO

Grazie a Consorzio I.R.I.S. - centro per le famiglie, nella mattina di sabato si è svolto a Borriana un laboratorio di musica creativa, per trasformare le fiabe in melodie incantevoli.

L’attività ha coinvolto famiglie con bambini di età compresa nella fascia 0-6, che si sono divertiti a suonare nel prato del nostro parco giochi, sotto la guida di operatori esperti.

"È bello per noi poter promuovere momenti di aggregazione coinvolgendo le famiglie e i bambini in attività come queste - scrive il Comune sulle sui pagine social - . Alla prossima! Grazie consorzio I.R.I.S, e grazie a tutti per aver partecipato".