A Pollone la consegna della Costituzione ai neomaggiorenni

Pollone guarda con attenzione al futuro educativo e civile dei propri giovani. Per questo, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Regione Piemonte, ha organizzato la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai cittadini neomaggiorenni.

L'appuntamento è per le 18 di mercoledì 16 aprile in piazza Delleani. In caso di maltempo, l'evento sarà nelle ex scuole elementari. Seguirà un momento conviviale offerto dalla Pro Loco così da festeggiare insieme questo importante traguardo.