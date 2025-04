Biella, per Pasqua pranzo e musica in compagnia al Centro Incontro Vernato Thes (foto di repertorio)

Appuntamento da non perdere per gli ospiti del Centro Incontro Vernato Thes di Biella. Come annunciato dal direttivo, avrà luogo un pranzo in compagnia nella domenica di Pasqua. Un modo per trascorrere felici momenti tutti assieme.

Al pomeriggio, invece, si ballerà sulle note di Paolino e Alessia. La musica verrà replicata anche il giorno seguente, lunedì di Pasquetta.