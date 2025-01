Vigliano, donna travolta da un'auto in via Milano

Momenti di forte preoccupazione a Vigliano Biellese, dove una donna è stata investita da un'auto guidata da un anziano.

È successo in via Milano, poco dopo le 11 di oggi, 6 gennaio. In breve tempo, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso in codice rosso.

Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e gli agenti di Polizia per la viabilità. Ad ora, il traffico verso il centro del paese è deviato verso altre direzioni.