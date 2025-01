Un'altra donna investita da un'auto, è successo a Biella

Un'altra donna è finita al Pronto Soccorso, a seguito di un investimento sulla strada. È successo intorno alle 7.30 di questa mattina, 7 gennaio, in via Torino, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, la 47enne era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali quando all'improvviso è stata travolta da un'auto in transito, condotta da un giovane.

In breve tempo, sono giunti sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza alla malcapitata, in seguito trasportata in ospedale con l'ambulanza in codice verde. Presenti anche gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.

Non è il primo sinistro che avviene nel Biellese: già ieri, 6 gennaio, una donna a Vigliano Biellese è rimasta ferita, a causa di un investimento. Come sempre, si raccomanda la massima cautela e attenzione alla guida.