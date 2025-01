UPBeduca Cossato e “l’incontro del pomeriggio”, a gennaio gli appuntamenti gratuiti.

“Poi arriva l’Epifania che tutte le feste porta via”. A noi, invece, riporta l’incontro del pomeriggio con tante nuove conferenze dai temi più vari.

Ci ritroviamo a Biella presso la sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Gramsci 14/A, di martedì e a Cossato presso la sede di UPBeduca in via Martiri della Libertà 14, di mercoledì sempre alle ore 16.00.

L’accesso agli incontri è gratuito, ma è richiesdta l’iscrizione all’associazione.

Cossatomercoledì 8 gennaio 2025

Emma Angelini – Chimica, colori, sapori, cibo

Le sostanze chimiche sono costituenti essenziali di tutto ciò che esiste sul pianeta. Tutti gli alimenti sono composti da sostanze chimiche per lo più innocue e spesso auspicabili, come i carboidrati, le proteine, i grassi e le fibre. Molte di queste sostanze chimiche sono naturali e contribuiscono a rendere la nostra alimentazione equilibrata e gustosa e poi vi sono gli additivi alimentari, per aumentare la durabilità degli alimenti, per colorarli, per aromatizzarli.

mercoledì 15 gennaio 2025

Antonella De Matto - Giuseppe Verdi un mito italiano.

La vita e le opere di colui ch'è stato un punto di riferimento non solo per i cultori dell'Opera, ma per tutti gli amanti della musica.

mercoledì 22 gennaio 2025

Fulvio Conti - Il fascino di Afrodite nell'immaginario del mondo antico.

La mitica origine degli dèi e la nascita di Afrodite. La potenza del piccolo Eros, l'inno ad Afrodite di Saffo e l'inno a Venere di Lucrezio.

mercoledì 29 gennaio 2025

Fulvio Morezzi – Andrea Chénier, capolavoro di Umberto Giordano

È considerata la più famosa opera lirica di Umberto Giordano ispirata al poeta francese André Chénier e ambientata all’epoca della Rivoluzione Francese. Opera di grandi sentimenti spinti agli estremi, attraverso le sue splendide pagine musicali narra i destini umani dei protagonisti tra odio, vendetta e l’amore che resta l’unica salvezza nella distruzione generale.