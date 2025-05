“Project manager per un giorno” a Palazzo Gromo Losa gli allievi di 4 istituti superiori

Si è svolta il 28 aprile nella cornice di Palazzo Gromo Losa, splendido esempio di rigenerazione architettonica, la nuova edizione del progetto “Project manager per un giorno” realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del più ampio progetto educativo della Fondazione “Muse alla lavagna” 2024/2025 e indirizzato agli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado.

Al centro della progettualità di quest’anno il tema della Rigenerazione urbana e Territoriale, proposto ai ragazzi partendo dal bando Armonia+ della Fondazione, ormai giunto alla seconda edizione, che ha coinvolto una ventina di siti biellesi in un articolato progetto di rifunzionalizzazione e rigenerazione a servizio delle comunità. Un centinaio gli studenti coinvolti all’interno dei seguenti Istituti scolastici:

ITIS Q. Sella indirizzo Tessile/Moda e Chimici

ITIS Q. Sella indirizzo Biotecnologie Sanitarie

IIS Gae Aulenti indirizzo Agrario

IIS Gae Aulenti indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo scientifico Avogadro ragazzi coinvolti nel PTCO

IIS Eugenio Bona indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing

Il tema della giornata è stato introdotto dall’arch. Gelsomina Passadore, Amministratrice della Fondazione e di Palazzo Gromo Losa srl, che dopo aver introdotto il tema del dare nuova vita agli spazi per il futuro ha illustrato agli studenti diverse affascinanti esperienze di rigenerazione nel mondo tra cui il progetto High Line a New York: un esempio di rigenerazione territoriale che ha trasformato una vecchia ferrovia sopraelevata in un parco urbano, ridando vita a un'area prima abbandonata e creando un nuovo punto di riferimento per la città; il famoso progetto OGR a Torino, un tempo Officina grandi riparazioni ferroviarie e oggi sede di start up, eventi culturali, mostre, spettacoli, concerti.

Nel suo intervento Passadore ha ricordato come “i giovani hanno un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione dei luoghi: avere consapevolezza di questi temi e imparare come progettare spazi più inclusivi, verdi e vivibili è un passo verso la costruzione di un futuro migliore. Per rigenerare i luoghi occorre ricordare che: la rigenerazione è una medicina per il degrado urbano e territoriale e, in quanto tale, va dosata caso per caso e rigenerare è costruire futuro senza distruggere il passato”.

Sono inoltre intervenuti a testimonianza di quanto fatto nell’ambito del bando Armonia+ il Comune di Rosazza – progetto Riappropriamoci della Fornaca; Art’è Danza – progetto Borgo Uban Lab; Associazione Intorno al Castello per l’edizione 2022 – progetto The Walk: visioni Contemporanee nella Baraggia Biellese; Comune di Magnano per l’edizione 2024 – progetto Merlomagno: il Ricetto svelato.

I ragazzi sono stati invitati poi a lavorare in gruppi scegliendo un luogo sul territorio sul quale intervenire con un lavoro di rigenerazione territoriale, tutte le proposte hanno poi avuto un momento di presentazione pubblica e di condivisione con i compagni.

L’iniziativa “Project manager per un giorno” conferma così quanto sia importante pensare in modo aperto e condiviso i luoghi che abitiamo, o che anche solo vediamo quotidianamente, sapendo che è possibile attivare anche processi dal basso e partecipati come dimostrano i risultati del bando Armonia+.