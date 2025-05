Storie da Museo, al via l'edizione 2025: aperta anche agli istituti scolastici biellesi

Riparte dal grande successo del 2024 la nuova edizione del Concorso Letterario Storie da Museo, un progetto culturale voluto e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che da quest’anno vedrà al suo fianco anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ne sosterrà la diffusione ed Edizioni Effedi.

Il Bando del Concorso invita chiunque ami la scrittura a confrontarsi con l’immensità degli spunti offerti dai i tesori museali (non solo d’arte, visto che il concorso è aperto a tutti i musei del territorio di diversa tipologia: etnografici, storici, archeologici, ecc.) potendo esprimere emozioni e suggestioni liberamente, trasformandole in racconti. Un’occasione per gli appassionati di ogni età di confrontarsi con argomenti così affascinanti; ma anche un modo divertente e alternativo di fornire visioni originali e trasversali dei Musei e del patrimonio culturale che custodiscono. Saranno questi i soggetti al centro del racconto che, come ogni lavoro di fantasia, potrà aggirarsi liberamente tra tutti i generi letterari, a patto di rispettare le regole del bando.

L'unica, ma importante differenza rispetto all'edizione precedente riguarda l'area coperta dal Concorso. Infatti, a Vercellese e Valsesia si affiancherà la provincia di Biella con i suoi Musei: una innovazione non da poco, frutto del successo del 2024 e della trasversalità del progetto. Inoltre la nuova edizione prevede un'attenzione particolare verso gli studenti degli Istituti Superiori e dell'Università che l'anno scorso hanno aderito con entusiasmo. Fondamentale la collaborazione, come lo scorso anno, dei Docenti dei vari Istituti scolastici affinché il Bando trovi la diffusione... e gli scrittori che merita.

L’estensione al Biellese del concorso “Storie da Museo” rappresenta un bell’esempio di collaborazione tra Fondazioni bancarie oltre che un’occasione interessante di approfondimento culturale. “Far scoprire i musei del Biellese a chi non li conosce, farli raccontare con uno sguardo nuovo anche da chi li frequente: è questa la grande opportunità che il concorso “Storie da museo” ci offre – commenta il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo – per questo abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli di estendere l’iniziativa al nostro territorio. Siamo certi che i racconti che arriveranno saranno interessanti e appassionanti e arricchiranno la conoscenza dell’offerta culturale biellese”.

“Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli sostenere un progetto come il Concorso Letterario STORIE DA MUSEO – sottolinea il Presidente, l'Avv. Aldo Casalini - significa riscoprire una delle proprie funzioni essenziali, ovvero portare la cultura nel modo più capillare possibile sul territorio e diffonderla grazie alla collaborazione con le tante, splendide realtà che ogni giorno si occupano di difendere e conservare il nostro patrimonio e le nostre tradizioni. Perché questo sono i Musei: testimoni vitali della nostra era, veri e propri presìdi del sapere, difesi a costo di mille sforzi e sacrifici, spesso salvati dall'oblio. E il merito va anche a quella schiera di professionisti e volontari che si adopera a conservare e curare sedi prestigiose o minuscoli spazi che, ancora oggi, ci raccontano storie affascinanti. E proprio di storie, come suggerisce il titolo, si occupa il Concorso Letterario, lasciando la briglia sciolta al talento degli autori, alla loro ispirazione, in grado di trasformare un dipinto, una scultura, un oggetto museale, in una grande avventura della fantasia”.