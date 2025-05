Vigliano Biellese fra gusto e tradizione, aspettando l'Adunata.

In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Biella, il Gruppo Amici di San Michele, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria Assunta, organizza due serate all'insegna della convivialità e della buona cucina. L’appuntamento è per venerdì 9 e sabato 10 maggio presso il capannone di San Michele a Vigliano Biellese.

L’apertura è prevista alle ore 19.30 e il programma gastronomico promette di soddisfare tutti i palati: "Due serate per vivere insieme lo spirito alpino, tra sapori autentici e la gioia della condivisione"