Nuovo Restyling Honda HR-V 2025: potenza, stile e innovazione al tuo servizio

La novità nel mondo Honda del 2025 è sicuramente il nuovo Honda HR-V: nuovo restyling che sta facendo innamorare gli amanti di Honda e non solo.

Honda HR-V combina perfettamente due motori elettrici e un motore termico per affrontare con piacere ogni strada da percorrere. Il sistema di ricarica si basa sulla frenata rigenerativa, che recupera l’energia dispersa per ricaricare la batteria: il mix perfetto tra consumi e prestazioni.

Honda HR-V è il simbolo di un nuovo concetto di elettrificazione dinamica e affidabile.

Tre modalità di guida: Sport per un’esperienza più dinamica, Normal per i viaggi più tranquilli ed Econ per la massima efficienza dei consumi.

Honda HR-V dispone di quattro allestimenti: Elegance comprende un’ampia gamma di dotazioni, come ad esempio Honda SENSING, una tecnologia che legge automaticamente i segnali stradali e analizza le condizioni di guida per rendere il viaggio più sicuro; sedili anteriori riscaldabili, sedili magici che conferiscono maggior spazio nell’abitacolo; vetri posteriori oscurati; connettività My Honda+; cerchi in lega da 18”.

Advance, che in aggiunta alle dotazioni dell’allestimento Elegance include portellone posteriore elettrico; volante riscaldabile; sedili neri in ecopelle e tessuto, e molto altro.

Advance Style, che in aggiunta alle dotazioni dell’allestimento Advance include tetto e specchietti bicolor, sedili in ecopelle grigia chiara e tessuto nero, caricatore wireless, sistema di telecamere Multi-View, una delle novità.

Advance Style Plus, che in aggiunta alle dotazioni dell’allestimento Advance Style, include tetto in vetro panoramico e cielo nero.

Nuovo Honda HR-V vanta una nuova e grintosa mascherina anteriore integrata alla carrozzeria, le maniglie posteriori a scomparsa e lo spoiler del portellone.

È inoltre disponibile in nuove colorazioni: Urban Grey Pearl, Sage Green Pearl e Seabed Blu Pearl.

Perché affidarsi ad Honda nella scelta della tua prossima auto? Per la storicità, difatti Honda è stato uno dei primi marchi ad utilizzare il sistema Full Hybrid. Inoltre, per l’affidabilità: avrai Honda HR-V con 8 anni di garanzia a kilometraggio illimitato.

