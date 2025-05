Il Ministro Pichetto Fratin all’Accademia Perosi di Biella "La Musica è veicolo di messaggi importanti anche per l’ambiente", FOTO e VIDEO

“Sono lieto di essere oggi all’Accademia Perosi. Ci tenevo a partecipare a questo evento che rappresenta il riconoscimento di un’altissima professionalità che Biella ospita da tanti anni con crescente successo.

Credo che la musica, di cui l’Accademia Perosi è prestigiosissima scuola e maestra, sia oggi più che mai un’arte da promuovere per il suo linguaggio universale.





La cultura e la musica come veicoli universali di civiltà possono essere portatori di messaggi importanti anche per l’ambiente, che è un importante tema “globale”.

Solo attraverso una cultura ambientale che abbia assunto come idea chiave che il pianeta si salva tutti assieme, e che ciascuno deve fare la propria parte, sarà possibile assicurare una terra “vivibile” alle future generazioni.

L’Accademia Perosi, luogo alto di cultura e di musica, rappresenta per il territorio di Biella e per l’Italia intera un punto di incontro di energie, talenti e impegno per costruire un futuro migliore per tutti”.

Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo alla Fondazione Accademia Perosi di Biella che ha presentato questa mattina il riconoscimento dell’equipollenza universitaria dei propri titoli di studio.