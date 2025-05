Ronco Biellese, 4° Memorial Andrea Lovero: presentato il motoraduno benefico.

Domenica 18 maggio 2025, a Ronco Biellese, si terrà la quarta edizione del Memorial Andrea Lovero, raduno motociclistico nato per onorare la memoria di Andrea Lovero, scomparso nel 2020 a soli 25 anni. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato con la Pro Loco, si svolgerà all’area sportiva comunale "Giuseppe Angelico" e avrà finalità benefiche.

Il programma prevede il ritrovo alle 9:00 per le iscrizioni e la partenza alle 11:00 per il "Giro delle Valli Biellesi", toccando Zumaglia, Pettinengo, Tavigliano, Andorno Micca, Sagliano Micca, Campiglia Cervo, Bielmonte, Trivero, Veglio e Bioglio. Il rientro è previsto per le 12.30.

Alle 13:00 seguirà il pranzo a cura della Pro Loco e musica dal vivo con i Bandberry Smoke, tribute band di southern rock e country.

Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, dell’Italia Associazione benemerita riconosciuta dal Coni, della FISDIR e, se possibile, per l’acquisto di un defibrillatore.

Per informazioni: Micaela 338.4430861 – Roberto 335.5315918.