Biella, concerti e visite guidate in Duomo aspettando l'Adunata

La Parrocchia Santo Stefano – Cattedrale, d’intesa con l’Associazione Nazionale Alpini – Biella, con l’ausilio di volontari giovani e adulti, intende offrire un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti della 96° Adunata Nazionale Alpini. La Cattedrale è già stata nella preparazione e sarà, nei giorni dell’Adunata, spazio liturgico e di preghiera ma anche di incontro, con le sue piazze, per i tanti partecipanti all’Adunata.

In Cattedrale si terrà: venerdì 9 maggio, alle 16, il concerto “duecento voci per la speranza”; sabato 10 maggio, alle 16.30, la Santa Messa dell’Adunata, presieduta dal vescovo Roberto Farinella, animata dal Coro dei Congedati della Brigata Alpina Taurinense; sabato 10 maggio, alle 21, il concerto con i quattro cori dei congedati delle Brigate Alpine. In particolare, oltre all’accoglienza dei gruppi di Borno, con anche il suo corpo musicale, presso l’Oratorio Santo Stefano e il gruppo di Caravaggio, ospite presso la casa alpina di Pian Paris, la Parrocchia di Santo Stefano desidera offrire ai visitatori l’occasione di ammirare le opere più importanti di piazza Duomo, che costituiscono anche un preciso riferimento all’Adunata.

I gruppi che lo desidereranno, recandosi all’info point, vicino al Battistero saranno accompagnati, da volontari formati, alla visita al Battistero, al Cristo della Domenica e alla Cattedrale. I gruppi saranno di circa venti persone e le visite saranno possibili venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio dalle 10 alle 18, fatte salve le celebrazioni liturgiche in Cattedrale. Le visite saranno gratuite. In Cattedrale saranno esposte, grazie al progetto “Sia Luce” curato da Bi-Box, alcune opere di Mariella Perino, donate alla Diocesi di Biella dagli eredi, raffiguranti la Madonna di Oropa.